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 Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы

Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы
3:21   23 Марта 2018
Весь мир
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Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы

Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации боливара. Об этом он заявил в эфире местного телевидения.

Мадуро отметил, что решил убрать с нынешних денег три нуля, а также заменить находящиеся в обороте купюры на новые. По его словам, это необходимо для экономической стабильности страны.

Также президент Венесуэлы продемонстрировал образцы новых денег, которые вводятся с четвертого июня. В обращение вернутся монеты 50 сентаво и 1 боливар, а также купюры в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Также вводятся новые купюры в 500 боливаров с изображенным Симоном Боливаром и 200 боливаров с портретом Франсиско де Миранды.

Автор: Олег Королев
#венесуэла #мадуро #боливар
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