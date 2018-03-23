Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о деноминации боливара. Об этом он заявил в эфире местного телевидения.

Мадуро отметил, что решил убрать с нынешних денег три нуля, а также заменить находящиеся в обороте купюры на новые. По его словам, это необходимо для экономической стабильности страны.

Также президент Венесуэлы продемонстрировал образцы новых денег, которые вводятся с четвертого июня. В обращение вернутся монеты 50 сентаво и 1 боливар, а также купюры в 2, 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров. Также вводятся новые купюры в 500 боливаров с изображенным Симоном Боливаром и 200 боливаров с портретом Франсиско де Миранды.