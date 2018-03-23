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3:03   23 Марта 2018
Политика
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Макмастер поблагодарил Трампа, объявившего о его отставке с поста советника президента

Макмастер поблагодарил Трампа, объявившего о его отставке с поста советника президента

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер прокомментировал заявление Дональда Трампа о его отставке.

 

Текст комментария Макмастера в своем Twitter-канале приводит американский телеканал NBC. В частности, Макмастер поблагодарил президента США за предоставленную ему возможность послужить в команде главы государства и на благо страны.

«Я также благодарен за дружбу и поддержку членов Совбеза, с которым работал вместе над тем, чтобы предоставлять президенту наилучшие варианты решения проблем, которые должны служить защите и продвижению наших национальных интересов», - добавил Герберт Макмастер.

Напомним: ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что принял решение назначить на пост советника по нацбезопасностии Джона Болтона, который ранее являлся постпредом США при ООН.

 

Автор: Александр Люблинский
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