Макмастер поблагодарил Трампа, объявившего о его отставке с поста советника президента

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер прокомментировал заявление Дональда Трампа о его отставке.

Текст комментария Макмастера в своем Twitter-канале приводит американский телеканал NBC. В частности, Макмастер поблагодарил президента США за предоставленную ему возможность послужить в команде главы государства и на благо страны.

«Я также благодарен за дружбу и поддержку членов Совбеза, с которым работал вместе над тем, чтобы предоставлять президенту наилучшие варианты решения проблем, которые должны служить защите и продвижению наших национальных интересов», - добавил Герберт Макмастер.

Напомним: ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что принял решение назначить на пост советника по нацбезопасностии Джона Болтона, который ранее являлся постпредом США при ООН.