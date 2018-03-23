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3:00   23 Марта 2018
Россия
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Словакия поддержит меры ЕС против России только в случае их согласованности

Словакия поддержит меры ЕС против России только в случае их согласованности

Словацкий премьер Петер Пеллегрини заявил, что поддержит меры ЕС против России по делу об экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля при определенном условии. Об этом он заявил на брифинге по итогам первой рабочей сессии саммита ЕС.

По его словам, Словакия поддержит индивидуальные меры против РФ только в том случае, если они будут согласованы между всеми странами Евросоюза. Пеллегрини отметил, что Братислава не хочет поддерживать меры, которые только подорвут единство ЕС.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании пытаются убедить союзников по ЕС последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля. Позже появилась информация, Евросовет согласился с позицией Британии.

Автор: Олег Королев
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