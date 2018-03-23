Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко принял министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана, который посетил Киев с визитом.

Как сообщается на сайте президента Украины, в ходе встречи Порошенко и Ле Дриан говорили о ситуации в Донбассе и о возможности развернуть там миротворческую миссию ООН. При этом Порошенко поблагодарил французского министра за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, сообщается, что в ходе встречи Порошенко и Ле Дриан согласились друг с другом в важности выполнения условий безопасности, прописанных в минских соглашениях, а также обговорили значимость продолжения переговоров в «нормандском формате». Также стороны обсудили необходимость продолжать санкционный режим в отношении России.