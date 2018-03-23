ЕС будет проводить общую политику в отношении РФ по «делу Скрипаля»

Страны ЕС будут координироваться по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заключении по итогам тематического саммита глав государств Евросоюза.

В документе отмечается, что страны объединения будут взаимодействовать между собой по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российской стороной.

В британском Солсбери четвертого марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению веществом А234 причастна Россия. Москва отвергает обвинения, указывая на отсутствие соответствующих доказательств.