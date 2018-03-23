Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ рассказало о разведактивности у границ за неделю

Минобороны РФ рассказало о разведактивности у границ за неделю

 Словакия поддержит меры ЕС против России только в случае их согласованности

Словакия поддержит меры ЕС против России только в случае их согласованности
Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

 Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма
Китай введет ответные пошлины на импортируемые американские товары

Китай введет ответные пошлины на импортируемые американские товары

 Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы

Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы
Минобороны РФ рассказало о разведактивности у границ за неделю

Минобороны РФ рассказало о разведактивности у границ за неделю

 Словакия поддержит меры ЕС против России только в случае их согласованности

Словакия поддержит меры ЕС против России только в случае их согласованности
Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

Порошенко обсудил с главой МИД Франции санкции против России

 Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма
Китай введет ответные пошлины на импортируемые американские товары

Китай введет ответные пошлины на импортируемые американские товары

 Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы

Мадуро объявил о деноминации валюты Венесуэлы
2:32   23 Марта 2018
Весь мир
35

Полицейские в США расстреляли безоружного афроамериканца

Полицейские в США расстреляли безоружного афроамериканца

В американском городе Сакраменто в штате Калифорния 22-летний чернокожий мужчина был застрелен полицейскими, которые приняли телефон в его руке за пистолет.

Как сообщает местное издание Daily Mail, полицейские выпустили в молодого человека более 20 пуль, а после того, как он упал, не подходили к нему и не пытались оказать помощь, ожидая подкрепления.

Жертвой полицейских стал 22-летний Стивен Кларк, который навещал свою бабушку и вышел на улицу, чтобы поговорить по телефону. У молодого человека остались двое детей и невеста.

Американские правозащитники проводят акции протеста, требуя от властей привлечь полицейских, виновных в расстреле невиновного человека, к ответственности. Полиция города Сакраменто не комментирует произошедшее.

Автор: Александр Люблинский
#сша #телефон #стрельба #полиция #расстрел #полицейские #калифорния #афроамериканец #сакраменто #безоружный чернокожий
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте Сирия
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте
Хроника минувшего дня в Сирийской арабской республике.
21:32   22 Марта 2018
1169
Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе Весь мир

Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе

21:15   22 Марта 2018
39
Латышизацию испортит финансовый вопрос Ближнее зарубежье

Латышизацию испортит финансовый вопрос

19:22   22 Марта 2018
6106
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы Россия

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

18:57   22 Марта 2018
5385
Новости smi2.ru
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы