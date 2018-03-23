Полицейские в США расстреляли безоружного афроамериканца

В американском городе Сакраменто в штате Калифорния 22-летний чернокожий мужчина был застрелен полицейскими, которые приняли телефон в его руке за пистолет.

Как сообщает местное издание Daily Mail, полицейские выпустили в молодого человека более 20 пуль, а после того, как он упал, не подходили к нему и не пытались оказать помощь, ожидая подкрепления.

Жертвой полицейских стал 22-летний Стивен Кларк, который навещал свою бабушку и вышел на улицу, чтобы поговорить по телефону. У молодого человека остались двое детей и невеста.

Американские правозащитники проводят акции протеста, требуя от властей привлечь полицейских, виновных в расстреле невиновного человека, к ответственности. Полиция города Сакраменто не комментирует произошедшее.