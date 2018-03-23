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2:25   23 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: В отношении завода «Калашников» в США проводится расследование

СМИ: В отношении завода «Калашников» в США проводится расследование

В США начали расследование в отношении завода во Флориде, производящего автоматы Калашникова. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство сообщает, что руководство данного завода якобы связано с главными соратниками президента РФ Владимира Путина

Подчеркивается, что офис прокурора Майами ищет данные, связанные с запросом Kalashnikov USA от 2015 года на налоговые льготы. Также федеральные прокуроры расследуют коммерческую деятельность компании Russian weapons company Group LLC, которая является владельцем завода Kalashnikov USA в Помпано-Бич.

В 2014 году Минфин США ввел санкции против российского концерна «Калашников».

Автор: Олег Королев
#сша #санкции #расследование #калашников
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