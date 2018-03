Трамп объявил об отставке своего помощника по безопасности Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сообщение об отставке своего помощника по безопасности Герберта Макмастера.

При этом Трамп заявил, что освободившуюся должность с 9 апреля текущего года займет Джон Болтон, работавший ранее на посту постоянного представителя США при ООН.

Также Трамп выразил благодарность отправленному в отставку Макмастеру за выдающуюся работу, отметив, что тот всегда останется его другом.

Напомним, 13 марта текущего года Дональд Трамп также через сообщение в сети микроблогов Twitter сообщил об отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона и о том, что предлагает выдвинуть на должность главы Госдепартамента руководителя ЦРУ Майка Помпео.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.