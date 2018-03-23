Посольство КНР в США прокомментировало решение Трампа по поводу торговых мер

Китайское посольство в Вашингтоне прокомментировало решение президента США Дональда Трампа подписать меморандум, подразумевающий торговые меры против КНР. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

В заявлении отмечается, объявление торговых мер американской стороной игнорирует рациональные призывы, игнорируя взаимовыгодный характер торговых отношений между Китаем и США и договоренности о разрешении противоречий через консультации.

Посольство Китая отмечает, что принятые США меры являются односторонним протекционистским шагом в области торговли. В посольстве отметили, что Пекин «сильно разочарован» такими ограничениями.

В дипмиссии сообщили, что Китай не намерен вести торговую войну с кем-либо. При этом подчеркивается, что Пекин не боится торговой войны и уверен в своей способности справиться с любыми вызовами.