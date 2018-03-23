Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

 ​​​​​​​Третьеклассница в Ивановской области пострадала от упавшего ей на голову кирпича

​​​​​​​Третьеклассница в Ивановской области пострадала от упавшего ей на голову кирпича
Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

 ​​​​​​​Грызлов заявил, что Россия считает главным выполнение минских соглашений

​​​​​​​Грызлов заявил, что Россия считает главным выполнение минских соглашений
СМИ: В отношении завода «Калашников» в США проводится расследование

СМИ: В отношении завода «Калашников» в США проводится расследование

 Трамп объявил об отставке своего помощника по безопасности Герберта Макмастера

Трамп объявил об отставке своего помощника по безопасности Герберта Макмастера
Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

 ​​​​​​​Третьеклассница в Ивановской области пострадала от упавшего ей на голову кирпича

​​​​​​​Третьеклассница в Ивановской области пострадала от упавшего ей на голову кирпича
Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

 ​​​​​​​Грызлов заявил, что Россия считает главным выполнение минских соглашений

​​​​​​​Грызлов заявил, что Россия считает главным выполнение минских соглашений
СМИ: В отношении завода «Калашников» в США проводится расследование

СМИ: В отношении завода «Калашников» в США проводится расследование

 Трамп объявил об отставке своего помощника по безопасности Герберта Макмастера

Трамп объявил об отставке своего помощника по безопасности Герберта Макмастера
1:54   23 Марта 2018
Весь мир
50

ЦПВС: С начала гумоперации из Восточной Гуты вывели более 94 тысяч мирных жителей

ЦПВС: С начала гумоперации из Восточной Гуты вывели более 94 тысяч мирных жителей

С начала введения гуманитарных пауз из занятого боевиками пригорода Дамаска – Восточной Гуты был выведен 94 831 человек.

Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко - руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Его слова в ночь на пятницу приводит RT.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 94 831 человека», - говорится в сообщении ЦПВС.

Напомним: ранее на западе Восточной Гуты при содействии российского Центра был открыт третий гуманитарный коридор для выхода мирного населения из районов, подконтрольных боевикам.

О введении ежедневных гуманитарных пауз в Восточной Гуте в феврале текущего года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом глава Минобороны отметил, что гуманитарные паузы в Восточной Гуте вводятся по поручению президента РФ Владимира Путина.

Автор: Александр Люблинский
#сирия #политика #весь мир #гуманитарная операция #мирные жители #центр по примирению #восточная гута #цпвс #вывод мирного населения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте Сирия
Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте
Хроника минувшего дня в Сирийской арабской республике.
21:32   22 Марта 2018
1123
Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе Весь мир

Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе

21:15   22 Марта 2018
38
Латышизацию испортит финансовый вопрос Ближнее зарубежье

Латышизацию испортит финансовый вопрос

19:22   22 Марта 2018
5897
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы Россия

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

18:57   22 Марта 2018
5242
Новости smi2.ru
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы