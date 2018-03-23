Туск: Евросовет согласился с позицией Британии по делу Скрипаля

Саммит глав государств ЕС согласился позицией Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

Как отмечается, Евросовет согласен с правительством Лондона в том, что высока вероятность того, что Россия якобы несет ответственность за нападение в британском Солсбери. Подчеркивается, что другого правдоподобного объяснения будто бы нет.

Ранее сообщалось, что британские власти попытаются убедить союзников по ЕС последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля.