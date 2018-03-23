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Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

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1:18   23 Марта 2018
Весь мир
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Милош Земан заявил, что Путин – сильный президент

Милош Земан заявил, что Путин – сильный президент

Чешский лидер Милош Земан, выступая в четверг в эфире TV Barrandov, назвал своего российского коллегу Владимира Путина понятным политиком и сильным президентом.

«Господин Путин – сильный президент, он победил на демократических выборах. Участие избирателей и результаты, полученные российским лидером, были очень высокими», - заявил Земан, в частности.

Также президент Чехии сравнил Владимира Путина с его предшественником на посту главы государства РФ Борисом Ельцином и всеми остальными российскими лидерами, заявив, что сейчас «две трети или даже три четверти» граждан страны верят президенту. При этом Земан отметил, что доверие людей к главе государства чрезвычайно важно для любой страны, и особенно для такой великой державы как Россия.

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #чехия #весь мир #милош земан #вера #мнение #сильный президент #понятный политик
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