Милош Земан заявил, что Путин – сильный президент

Чешский лидер Милош Земан, выступая в четверг в эфире TV Barrandov, назвал своего российского коллегу Владимира Путина понятным политиком и сильным президентом.

«Господин Путин – сильный президент, он победил на демократических выборах. Участие избирателей и результаты, полученные российским лидером, были очень высокими», - заявил Земан, в частности.

Также президент Чехии сравнил Владимира Путина с его предшественником на посту главы государства РФ Борисом Ельцином и всеми остальными российскими лидерами, заявив, что сейчас «две трети или даже три четверти» граждан страны верят президенту. При этом Земан отметил, что доверие людей к главе государства чрезвычайно важно для любой страны, и особенно для такой великой державы как Россия.