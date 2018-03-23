Премьер Бельгии заявил о необходимости канала для диалога ЕС с Москвой

Евросоюзу необходим постоянный канал политического диалога с Россией. Об этом заявил бельгийский премьер Шарль Мишель.

По его словам, в ЕС много говорят о России, но мало с ней говорят. Мишель отметил, что необходим постоянный канал политического диалога высокого уровня, чтобы обсуждать существенные разногласия сторон.

Премьер заявил, что Россия играет «проблемную» роль на южных и восточных границах Евросоюза, и в ЕС чувствуют последствия от этого. В частности, для стабилизации ситуации в Ливии необходимо наладить диалог с Россией и пользоваться ее влияем, поскольку она является игроком в регионе.

Мишель отметил, что ЕС продолжит поддерживать «территориальную целостность» Украины.