Памятник послу Андрею Карлову торжественно открыли в Турции

Торжественная церемония открытия памятника убитому в Турции российскому послу Андрею Карлову прошла в четверг в районе Демре города Анталья.

Как сообщают местные СМИ, в церемонии открытия памятника участие принимали местные депутаты, мэры и губернаторы, а также вдова Андрея Карлова – Марина Карлова.

Напомним: ранее одна из улиц района Дерме в турецкой Анталье была переименована в честь российского посла Андрея Карлова. С 20 по 27 марта в Анталье проходит неделя памяти российского посла Карлова, убитого террористом в Анкаре в декабре 2016 года.