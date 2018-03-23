СМИ: На саммите ЕС более часа обсуждают дело «Скрипаля»

Лидеры стран Евросоюза уже более часа обсуждают инцидент в Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее предполагалось, что лидеры соберутся на ужин в Евросовете в Брюсселе для обсуждения отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Осведомленный источник агентства сообщил, что сейчас идет дискуссия.

РИА «Новости» отмечают, что заявления европейских политиков в течение дня свидетельствуют о различной реакции на произошедшее: одна часть выступает за более жесткие, другая призывает дождаться деталей и не спешить с решениями.