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0:45   23 Марта 2018
Весь мир
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Трамп пошутил, что не советовал бы себе идти в президенты

Трамп пошутил, что не советовал бы себе идти в президенты

Президент США Дональд Трамп пошутил о том, что дал бы самому себе в 25-летнем возрасте совет не избираться на высший пост страны.

Об этом в четверг сообщают американские СМИ, отмечая, что вопрос о совете самому себе 25-летнему, Трампу задали на «Саммите будущего поколения». Отвечая на этот вопрос, Трамп сначала пошутил:

«Не избираться в президенты».

Но чуть позже уточнил, что дал бы себе такой совет до того, пока не принял решение избираться в президенты. При этом он объяснил свое уточнение, напомнив, что против него работает большое количество «фейковых новостей».

Напомним: ранее Трамп в своем Twitter назвал ведущие американские СМИ посмешищем для всего мира.

Автор: Александр Люблинский
#сша #совет #политика #трамп #президент #весь мир #шутка
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