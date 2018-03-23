Госдеп будет бороться с государственными СМИ из России, Китая и Ирана

Госдепартамент считает одним из основных приоритетов борьбу с государственными СМИ из России, Ирана и Китая. Об этом сообщается в рамках регулярного брифинга для журналистов ио замгоссекретаря США Хезер Науэрт.

По ее словам, около полутора лет назад для Global Engagement Centre появился новый приоритет - пропаганде СМИ, которые находятся во владении других государств. Науэрт отметила, что это сейчас делается сейчас и будет частью ее работы в дальнейшем.

Представитель Госдепа отметила, что прежде всего пропаганда исходит от Ирана, России и Китая. Также она выразила благодарность конгрессу за дополнительные средства на борьбу.

Науэрт сообщила, что они будут направлены из бюджета Пентагона на развитие Global Engagement Centre, в первую очередь на дерадикализацию, борьбу с экстремизмом и противодействие «пропаганде».