Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Украина потеряла около ста миллиардов долларов из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Об этом в своем докладе заявил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда.

В документе говорится, что до 2014 года доля Донбасса в экономике Украины составляла около десяти процентов, а Крыма - 3,7 процента. В 2013 году в Международном валютном фонде оценили украинский ВВП в 179,6 миллиарда долларов

Исходя из этого, потери украинской экономики за последние четыре года составили 98,4 миллиарда долларов. Основной причиной таких потерь называется утрата территории, предприятий, части инфраструктуры и энергоресурсов.