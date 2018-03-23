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0:21   23 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Эксперты оценили ущерб Украины от потери Донбасса и Крыма

Украина потеряла около ста миллиардов долларов из-за конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Об этом в своем докладе заявил старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда.

В документе говорится, что до 2014 года доля Донбасса в экономике Украины составляла около десяти процентов, а Крыма - 3,7 процента. В 2013 году в Международном валютном фонде оценили украинский ВВП в 179,6 миллиарда долларов

Исходя из этого, потери украинской экономики за последние четыре года составили 98,4 миллиарда долларов. Основной причиной таких потерь называется утрата территории, предприятий, части инфраструктуры и энергоресурсов.

Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #экономика #крым
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