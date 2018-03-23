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0:33   23 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Пентагон считает, что дружба РФ и Китая угрожает безопасности США

​​​​​​​Пентагон считает, что дружба РФ и Китая угрожает безопасности США

Россия и Китай стремятся перекроить мировой порядок и представляют для США и их партнеров все более возрастающую угрозу.

С таким заявлением в четверг на сенатских слушаниях в Комитете по делам Вооруженных сил США выступил замминистра обороны страны по политическим вопросам Джон Руд.

«Китай и Россия стремятся перекроить мировой порядок и изменить территориальные границы. Они представляют собой все более возрастающую угрозу безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров», - сказал Руд, в частности.

При этом он отметил, что обстановка в сфере безопасности США в последнее время все более осложняется и главный вызов процветанию страны исходит от возрождения долгосрочного сотрудничества между такими «ревизионистскими державами» как КНР и РФ. По словам Руда, в связи с долговременным сотрудничеством России и Китая необходимо увеличить финансирование Вооруженных сил США, так как масштаб угрозы со временем лишь возрастет.

Автор: Александр Люблинский
#россия #пентагон #безопасность #политика #китай #весь мир #слушания #угроза сша #сотрудничество россии и китая
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