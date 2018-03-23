Британия сообщила, что выяснила, каким веществом был отравлен Скрипаль

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что работа экспертов военной лаборатории в Портон-Дауне по идентификации вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль, завершилась положительно.

В частности, в заявлении пресс-секретаря Терезы Мэй, говорится о «положительной идентификации» вещества, использовавшегося, как часть группы «Новичок». Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости.

Как сообщается, ранее в четверг Тереза Мэй провела в Брюсселе встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которым предоставила детальный доклад по расследованию применения в Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, якобы относящегося к типу, который ранее производился в РФ.

«Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы «Новичок», - говорится в сообщении

При этом отмечается, что лидеры Франции и ФРГ подтвердили, что другой трактовки случившегося, кроме той, в которой ответственность за ЧП лежит на России, не существует. Как сообщается, Мэй, Меркель и Макрон договорились в ближайшие дни продолжить контактировать по этой теме.

Напомним: 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Практически сразу британская сторона бездоказательно возложила ответственность за инцидент на Россию. Москва со своей стороны категорически отрицает свою причастность к произошедшему.