Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

На автодороге Тамбов – Пенза в четверг вечером произошло смертельное ДТП с участием большегрузного автомобиля «Скания» и легковой автомашины LADA Granta.

Об этом сообщает агентство ТАСС, которое приводит данные регионального УГИБДД. В частности, сообщается, что после столкновения автомобиль LADA Granta загорелся.

«В результате происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля LADA Granta скончались на месте до приезда скорой помощи», - добавил представитель местной дорожной полиции.

В настоящее время на месте смертельной аварии работают представители оперативно-следственной группы, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.