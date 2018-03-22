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23:37   22 Марта 2018
Россия
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Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика под Пензой

На автодороге Тамбов – Пенза в четверг вечером произошло смертельное ДТП с участием большегрузного автомобиля «Скания» и легковой автомашины LADA Granta.

Об этом сообщает агентство ТАСС, которое приводит данные регионального УГИБДД. В частности, сообщается, что после столкновения автомобиль LADA Granta загорелся.

«В результате происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля LADA Granta скончались на месте до приезда скорой помощи», - добавил представитель местной дорожной полиции.

В настоящее время на месте смертельной аварии работают представители оперативно-следственной группы, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Автор: Александр Люблинский
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