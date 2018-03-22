​​​​​​​Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив отношения между странами

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил вопросы двусторонней повестки дня.

Об этом в четверг сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

«В ходе телефонного разговора собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений Турции и США и региональной повестки», - рассказал, в частности, официальный представитель Эрдогана.

Напомним: ранее турецкое Министерство иностранных дел заявило, что готово ответить на возможные американские санкции.

Автор: Александр Люблинский
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