​​​​​​​Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив отношения между странами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил вопросы двусторонней повестки дня.

Об этом в четверг сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, со ссылкой на пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

«В ходе телефонного разговора собеседники обсудили вопросы двусторонних отношений Турции и США и региональной повестки», - рассказал, в частности, официальный представитель Эрдогана.

Напомним: ранее турецкое Министерство иностранных дел заявило, что готово ответить на возможные американские санкции.