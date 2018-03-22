​​​​​​​Третьеклассница в Ивановской области пострадала от упавшего ей на голову кирпича

В городе Шуи Ивановской области с крыши местной школы на голову ученице третьего класса упал фрагмент кирпича.

Ребенок с травмой головы был госпитализирован. Об этом в четверг вечером сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«При входе ученицы 3-го класса в школу № 4 города Шуи ей на голову упал фрагмент кирпичной кладки здания образовательного учреждения», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время власти и следственные органы уточняют обстоятельства произошедшего.