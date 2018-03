​​​​​​​Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым» городом

Покидающий пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время прощальной речи перед сотрудниками ведомства заявил, что Вашингтон может быть «очень подлым городом».

Заявление Рекса Тиллерсона в четверг приводит американский телеканал CBS. В частности, уходящий глава Госдепа призвал своих сотрудников каждый день проявлять доброту к кому-то другому.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп через свой микроблог в сети Twitter заявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и о выдвижении на эту должность главы ЦРУ Майка Помпео.

"I would like to ask that each of you undertake to ensure one act of kindness each day toward another person. This can be a very mean-spirited town," Rex Tillerson says to applause. "But you don't have to choose to participate in that." https://t.co/IP3MYu9geL pic.twitter.com/sSGfKtrcax