​​​​​​​Тиллерсон назвал Вашингтон «подлым» городом

Покидающий пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время прощальной речи перед сотрудниками ведомства заявил, что Вашингтон может быть «очень подлым городом».

Заявление Рекса Тиллерсона в четверг приводит американский телеканал CBS. В частности, уходящий глава Госдепа призвал своих сотрудников каждый день проявлять доброту к кому-то другому.

«Этот город может быть очень подлым, но вы не можете не принимать в этом участия», - сказал Тиллерсон дипломатам, которые приветствовали эти слова аплодисментами.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп через свой микроблог в сети Twitter заявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США и о выдвижении на эту должность главы ЦРУ Майка Помпео.