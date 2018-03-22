​​​​​​​Более 70 человек госпитализированы из американской школы с отравлением

В одной из школ американского города Окономовок в штате Висконсин произошло массовое отравление людей – в больницы поступили 73 человека, преимущественно учащиеся.

Об этом в четверг сообщают местные СМИ, отмечая, что после произошедшего в учебном заведении были отменены занятия.

При этом сообщается, что медики были вызваны в школу после того, как несколько учеников сообщили о жалобах на тошноту и головокружение. Отмечается, что на данный момент не известно, что именно послужило причиной массового отравления. Предположительно, люди могли отравиться в результате утечки газа, однако официально эта информация пока не подтверждена.

http://<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING UPDATE: 73 patients treated for "air quality" issue at Oconomowoc High School<a href="https://t.co/EciytnvYZS">https://t.co/EciytnvYZS</a> <a href="https://t.co/BDEjEE9SVb">pic.twitter.com/BDEjEE9SVb</a></p>— CBS 58 News (@CBS58) <a href="https://twitter.com/CBS58/status/976876413600124928?ref_src=twsrc%5Etfw">22 марта 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>