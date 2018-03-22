ЕК рекомендует заключить долгосрочный контракт на транзит газа между РФ и Украиной

Еврокомиссия выступает за заключение между Россией и Украиной нового долгосрочного контракта на транзит газа. Об этом заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.

По его словам, контракт должен «охватывать коммерчески жизнеспособные» объемы газа, что позволит продолжить эксплуатацию украинской газотранспортной системы, а также быть «коммерчески разумной». Ранее главный дипломат ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» начать поставку газа на Украину. При этом власти РФ заявили о всемерной поддержке позиции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом».