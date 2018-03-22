Мы открыли ящик Пандоры: В ЛДПР прокомментировали обвинения в адрес Жириновского

Член думской комиссии по этике, депутат ЛДПР Сергей Иванов высказал мнение, что не следовало обращать внимания на обвинения в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского в том, что он якобы домогался к мужчине.

Такие обвинения надо игнорировать, заявил депутат. Его слова в четверг вечером приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом Иванов заявил, что был против того, чтобы на вчерашнем заседании комиссии по этике были рассмотрены жалобы журналисток, которые обвиняют в домогательствах другого депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. По мнению депутата, рассмотрев эти абсурдные обвинения, комиссия открыла ящик Пандоры.

«Теперь любой человек будет обвинять депутата или лидера фракции во всяких глупостях. Тем более, что прецедент уже есть», считает Иванов.

При этом он подчеркнул, что комиссия по депутатской этике была создана для рассмотрения совсем других вопросов, а теперь ей придется рассматривать заявления любых женщин, на которых косо посмотрел какой-нибудь депутат, при том, что доказать что-либо в этих случаях совершенно невозможно.

«Давайте не опускаться до тех времен, когда партком рассматривал моральный облик кандидата или члена партии, и тому подобное. Это вообще не наше дело, как общаются мужчина и женщина между собой», - призвал депутат.

Напомним: в феврале текущего года в адрес депутата Государственной думы Леонида Слуцкого поступили обвинения сразу от трех журналисток, которые считают, что он домогался их и вел себя непристойно. Слуцкий, комментируя эти обвинения, назвал их низкопробной провокацией