​​​​​​​Грызлов заявил, что Россия считает главным выполнение минских соглашений

Полномочный представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что России не важно, как украинские власти называют непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, важно – чтобы были выполнены минские соглашения.

Слова Грызлова в четверг вечером приводит РИА Новости.

«Для РФ, как посредника в урегулировании внутриукраинского конфликта, не принципиально, как власти Украины называют вооружённое противостояние с республиками Донбасса. Понятно, что жители Донбасса никакие не террористы. События на Донбассе – это политический конфликт», - заявил полпред, в частности.

Также Грызлов отметил, что Россия, так же, как и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), настаивает на предметном обсуждении предусмотренных минскими договоренностями политических мер, добавив при этом, что принятый в Минске план мирного политического урегулирования конфликта в Донбассе является на сегодняшний день единственным международно-признанным планом.