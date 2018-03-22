Глава ЦИК рассказала о незначительном числе нарушений на выборах президента РФ

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что анализ, характер и количество нарушений с стороны избиркомов на прошедших выборах показывают, что в масштабах страны их было ничтожно мало.

При этом Памфилова в ходе состоявшегося в четверг заседания ЦИК выразила недоумение по поводу того, зачем и почему кому-то понадобилось совершать эти нарушения.

«Не могу понять — зачем, почему, зачем эти люди, но они шли на эти нарушения. У меня мозоль на языке образовалась. Ничего кроме исполнения закона… Стращали статьей закона Уголовного кодекса», - заявила она, добавив: - «Ощущение, что у этих людей ни ума, ни совести».

В то же время, Памфилова подчеркнула, что число совершенных нарушений в масштабах страны оказалось ничтожно маленьким, но каждый случай будет рассмотрен.

Напомним: выборы президента России прошли в минувшее воскресенье 18 марта. По данным ЦИК по итогам обработки 98% избирательных бюллетеней, победу на выборах с рекордным результатом в 76,68% голосов одерживает действующий глава государства Владимир Путин. Второе место с 11,78% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, а третье – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,65%.

Также напомним, что еще перед выборами и непосредственно в день голосования общественная организация «Голос», деятельность которой была признана нежелательной на территории РФ, была уличена в нанесении ложных сообщений о нарушениях в ходе выборов на так называемую «Карту нарушений». В частности, как сообщало ИА «Политика сегодня», журналисты уличили «Голос» в том, что на «Карту нарушений» наносятся заявления, скопированные с сайта, на котором освещались нарушения на выборах президента РФ в 2012 году, то есть сообщения шестилетней давности, в точности повторяющие номера участковых избиркомов, адреса, имена заявителей и подробности нарушений.

Кроме того, «Политика сегодня» сообщала, что накануне выборов куратор компании «Голос» Штефани Шиффер и координаторы штабов блогера Алексея Навального выразили готовность фальсифицировать нарушения на избирательных участках в ходе выборов 18 марта с тем, чтобы предоставить западным журналистам возможность снять «правильную картинку» для последующей дискредитации результатов голосования. Эти признания куратор «Голоса» и координаторы штабов Навального в ряде российских городов сделали в беседе с пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Красновым, которые первой представились спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием, а кураторам штабов Навального – «московскими руководителями».