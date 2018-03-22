Омбудсмена аппарата при президенте не пустили на свалку «Ядрово»

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москольковой не смог попасть в среду на мусорный полигон «Ядрово». Об этом рассказала уполномоченный по правам человека по Московской области Екатерина Семенова.

По ее словам, правозащитнику объяснили, что он не может попасть на территорию полигона из-за введенного ранее режима ЧС. Семенова пояснила:

«Мы (аппарат уполномоченного, — ИА «Политика сегодня») находимся в постоянном контакте. Вчера встретили представителя, сопровождали… Действительно, на полигон его не пустили, но по той причине, что была объявлена чрезвычайная ситуация. Ему надо было просто обратиться в МЧС, чтобы получить пропуск. По большому счету, на полигоне и делать было нечего. Вся ситуация разворачивалась у входа в центральную больницу Волоколамска, где собрался спонтанный митинг».

Напомним, жители Волоколамского района в последнее время неоднократно жаловались на неприятный запах со стороны мусорного полигона «Ядрово». В ночь на среду на полигоне произошел выброс свалочного газа. После этого за медпомощью в Волоколамске обратились более 50 детей, шестеро из них госпитализированы.

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В Роспотребнадзоре заявили, что превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска не установлено.