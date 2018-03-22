Эхо курдской «освободительной» войны резонирует в Европе

Германию сотрясают стычки между курдами и турками. Эксперт полагает, что у европейских правоохранителей пока нет оснований называть участников беспорядков террористами.

На северо-западе Сирии в районе курдского кантона Африн продолжается операция турецкой армии «Оливковая ветвь». Анкара ставит ее целью вытеснение отрядов курдской народной самообороны (YPG) за пределы 30-километровой буферной зоны.

21 марта, по информации агентства ANF, турецкая армия понесла очередные потери. По словам представителя штаба YPG, курды убили 18 турецких солдат и их союзников из союза «Сирийская свободная армия».

Среди стран-участниц НАТО нет единой оценки методов Анкары в Африне. 21 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действия Турции спровоцировали потоки беженцев.

«То, что происходит в Африне — неприемлемо, тысячи людей преследуются, умирают и вынуждены покинуть свои дома», - подчеркнула она.

МИД Турции возразил. В письменном заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что заявление Меркель показывает масштабы и необоснованность черной пропаганды вокруг операции «Оливковая ветвь». Страна фрау Меркель тем временем содрогается от выступлений сторонников курдских сил народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и ЕС признает террористической.

5 февраля 2018 года сторонники курдского ополчения осквернили стены мечети Халла-Залле в Ганновере. Представитель филиала турецко-исламского союза Али Тетик также сообщил о нападении на свой дом. По его словам, курды оставили на стенах угрозы в связи с началом операции «Оливковая ветвь». И это не единичный случай. В конце января курды выбрали мишенью мечеть в Рейне-Вестфалии. Во время утренней молитвы злоумышленники разбили стекла и изрисовали стены политическими лозунгами.

За три дня до нападения на мечеть в Ганновере сторонники РПК напали на представителей турецкой общины в местном аэропорту.

Поведение для немецких курдов традиционное. Тремя годами ранее, на фоне операции военной операции Анкары в иракском Курдистане, курды и турки устроили поножовщину в центре Франкфурта:

История противостояния курдов и турков тянется со времен распада Османской империи. В начале 20-х годов в Турции началась серия курдских восстаний, жестоко подавляемых властями. Расцвет сепаратистских настроений пришелся на 70-е годы. Тогда многие курды начали интересоваться марксистко-ленинской идеологией, что привело к созданию Рабочей партии Курдистана. Сегодня ее признает террористической Евросоюз, НАТО и США. Анкара причисляет к террористам и отряды народной самообороны. Турецкие власти ставят знак равенства между РПК, YPG и союзниками американцев в Сирии – курдским союзом «Сирийские демократические силы».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов полагает, что обезопасить европейцев от столкновений курдов и турков должны европейские правоохранительные структуры. По мнению эксперта, признавать сторонников курдских отрядов народной самообороны террористами Европе преждевременно.

«До тех пор пока не будут получены достаточные доказательства того, что участники беспорядков принадлежат к террористическим группировкам, признанных таковым», - заметил эксперт.

ФРГ признала Рабочую партию Курдистана террористической организацией в ноябре 1993 года. В графе основания для запрета на сайте Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ перечислены угрозы для внутренней безопасности, общественного порядка и иностранных дел страны.