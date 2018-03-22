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Трамп хочет дать показания по «российскому делу»

Трамп хочет дать показания по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать показания в рамках расследования по обвинению РФ во вмешательстве в президентские выборы Америки.

В четверг на вопрос журналистов президентского пула, готов ли президент США дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, Трамп ответил положительно. Глава Америки заявил, что он хотел бы дать показания.

Расследование по факту преполагаемых связей Трампа с Россией и вменяемого России вмешательства в американские выборы проводит независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.  Напомним, что Кремль отвергает свою причастность, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обвинения во вмешательстве в выборы голословные. Белый дом тоже отрицает какие-либо связи по этому вопросу с Москвой.

Автор: Екатерина Розина
#москва #сша #политика #трамп #общество #весь мир
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