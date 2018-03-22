Британский суд разрешил врачам передать анализы Скрипалей в ОЗХО

Учитывая, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, по утверждению властей Великобритании, находятся в бессознательном состоянии, вопрос о передаче ОЗХО анализов их крови решал суд. Принято положительное решение.

Врачи могут предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) анализы отравленных неизвестным веществом Скрипалей в начале марта в Солсбери. Как сообщает Associated Press, решение рассматривалось судом, потому что потерпевшие не в состоянии самостоятельно принимать решения. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что ответственность за отравление в Солсбери, «вероятнее всего», лежит на РФ. Она также настаивает, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Москва неоднократно отвергала эти обвинения и напоминает, что в прошедшем году уничтожила все химическое оружие своего арсенала.