Конгресс США принял бюджет до конца финансового года

Палата представителей конгресса США приняла бюджет на остаток финансового года. Финансовый год закончится 30 сентября.

Сообщается, что бюджет составит 1,3 триллиона долларов. Из них 80 миллиардов пойдет на оборону. За последние полтора десятилетия это стало самым крупным повышением расходов в военной сфере.

256 конгрессменов проголосовали за принятие бюджета, 167 — против. После одобрения сената документ должен будет подписать президент США Дональд Трамп.