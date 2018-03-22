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20:37   22 Марта 2018
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В Госдуме утвердили проект о замене военных билетов на электронные карты

В Госдуме утвердили проект о замене военных билетов на электронные карты

Проект о переходе на электронные карты утвержден Госдумой.

Группа членов Совета Федерации направляла в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагалось выдавать персональные электронные карты и справки вместо военного билета, следует из электронной базы данных Госдумы.

В документе говорится, что система электронных карт упростит механизм воинского учета и повысит его эффективность. Законопроект поспособствует «оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации»

Законодатели отметили, что для реализации проекта не потребуется выделения дополнительных средств на техническое обеспечение новой системы воинского учета россиян.

Автор: Екатерина Розина
#россия #законопроект #политика #общество #весь мир #военный билет
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