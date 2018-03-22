В Госдуме утвердили проект о замене военных билетов на электронные карты

Проект о переходе на электронные карты утвержден Госдумой.

Группа членов Совета Федерации направляла в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагалось выдавать персональные электронные карты и справки вместо военного билета, следует из электронной базы данных Госдумы.

В документе говорится, что система электронных карт упростит механизм воинского учета и повысит его эффективность. Законопроект поспособствует «оптимизации процессов, связанных с подготовкой граждан к военной службе, прохождения ими военной службы, пребывания граждан в запасе, проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации»

Законодатели отметили, что для реализации проекта не потребуется выделения дополнительных средств на техническое обеспечение новой системы воинского учета россиян.