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 США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем

США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем
20:19   22 Марта 2018
Весь мир
35

США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем

США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором говорится о введении торговых ограничений в отношении Китая.

Накануне сообщалось, что в случае подписания меморандума, Китай примет ответные меры. Китай неоднократно заявлял свою позицию против односторонних протекционистских мер США. Правительство КНР намерено принять необходимые меры для решительной защиты своих интересов.

До этого министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США рассматривали возможность введения ограничения инвестиций относительно Китая.

Напомним, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании использовал лозунг «America First» («Америка прежде всего» — прим.ред.). Для укрепления американской экономики он сделал ставку на политику протекционизма и обещал избирателям закрыть доступ иностранной продукции на американский рынок, а также  ввести новые таможенные пошлины, чтобы помешать фирмам выводить собственное производство за границу.

Автор: Екатерина Розина
#сша #санкции #политика #китай #трамп #весь мир #торговые
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