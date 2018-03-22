Россияне назвали новую ядерную крылатую ракету «Буревестником»

Конкурс названий новых видов вооружения, представленных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, завершился. Минобороны представило названия новых видов вооружений, за которые проголосовало наибольшее число россиян.

В частности, оборонное ведомство сообщает, что победителями интернет-голосования стали названия «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник».

«Среди названий боевого лазерного комплекса победил «Пересвет». Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой пользователи выбрали «Буревестник». Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил «Посейдон», - сообщает Минобороны.

Напомним: выбрать названия для новейших видов российского вооружения, которых нет больше ни у кого в мире, россиянам предложил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта текущего года.