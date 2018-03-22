Белый дом упрекнул КНР в нечестной игре

Торговый представитель США обвинил Китай в нечестных действиях, в том числе в части лоббирования интересов китайских компаний в ущерб американским. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

По версии Вашингтона, Пекин использует ограничения для иностранных компаний, чтобы оказывать давление них для получения технологий. Торгпред США подчеркнул, что КНР требует от американских компаний в обязательном порядке вкладывать средства в китайские совместные предприятия и передавать им технологии. В противном случае, заверяют в Вашингтоне, китайские чиновники не дают американцам лицензировать их продукты и услуги на территории Китая.