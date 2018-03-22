Россия имеет преимущества перед США в разработке лазерного оружия

Заместитель главы Министерства обороны России Юрий Борисов заявил, что у ученых из России есть преимущества перед американскими коллегами в разработке лазерного оружия.

По его словам, США имеют образцы лазерного оружия, поражающего легкобронированную технику, а также живую силу. Однако у российских ученых есть свои преимущества.

Напомним, в конце 2017 года на вооружение в российскую армию поступил новейший лазерный комплекс. По словам экспертов, комплекс способен выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.