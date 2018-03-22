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20:01   22 Марта 2018
Россия
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Бастрыкин провел совещание по резонансным делам в Дагестане 

Бастрыкин провел совещание по резонансным делам в Дагестане 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин собрал оперативное совещание по резонансным уголовным делам в Махачкале, об этом сообщают на сайте СК РФ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что сегодня, 22 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в котором участвовали его заместители Борис Карнаухов и Игорь Краснов, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также ряд руководителей и сотрудников следственных управлений по субъектам, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ. Темой совещания были резонансные  уголовное дела в Республике Дагестан.

Во время совещания Бастрыкину дали отчет о ходе и результатах дел по факту убийства прихожан в городе Кизляре, превышения полномочий мэром и главным архитектором Махачкалы, обвинений в мошенничестве в отношении представителей властей Дагестана. Помимо этого ему доложили о расследовании по возбужденному делу о хищения малолетней девочки в городе Хасавюрте в 2017 году.

Председатель СК РФ дал конкретные распоряжения и указания по каждому вопросу, которые направлены на обеспечение профессионального и оперативного расследования заслушанных им уголовных дел.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #дагестан #ск рф #политика #бастрыкин
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