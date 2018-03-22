Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Российские разработки нового оружия не ограничиваются теми, о которых рассказал Верховный главнокомандующий ВС России, президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «60 минут» выступил заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов.

«Мы на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале», - заявил он, в частности.

При этом Борисов подчеркнул, что президент России заявил о новейших видах вооружения, разрабатываемых в РФ, не ради начала гонки вооружения или «бряцанья оружием». Целью этого заявления было сделать миру предупреждение, что просто невозможно в современных условиях доминировать или достигнуть одностороннего преимущества в вооружении. На любые новые вызовы будут разработаны контрвызовы, отметил замминистра обороны РФ.