Сирия последние новости: США атаковали нефтяное поле в Дейр эз-Зоре, гумпомощь РФ в Гуте

Хроника минувшего дня в Сирийской арабской республике.

Боевики «Ахрар Аш-Шам» с семьями покидают неспокойный оазис Восточная Гута, расположенный в провинции Дамаск. По данным Al Masdar News, собрав вези в поселении Хараста направление на Идлиб взяли 524 человека. Как добавляет EMC News Center, переселиться в соседнюю провинцию согласились не все радикалы, несмотря на призывы своих лидеров. Часть из боевиков предпочла остаться. Всего территорию оазиса 22 марта покинули 4 000 человек. Ранее из Гуты по гуманитарному коридору, созданному по поручению Владимира Путина, вывезено 83 000. Оставшимся в оазисе жителям, как сообщает Al Masdar News, сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь: 2 500 наборов с продуктами, спальные мешки и другие предметы первой необходимости.

Сам город Дамаск вновь подвергся обстрелу. Атаку устроили боевики альянса «Тахрир Аш-Шам», в чьи ряды входит запрещенная в России террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра». По сведениям Al Quneitra Today, всего по столичным районам Шахбандар и Марджа, а также округе больницы Аль-Муджтахид, радикалы выпустили восемь снарядов. Число пострадавших среди мирных граждан уточняется.

Бои в столичной провинции продолжаются. По данным твиттер-аккаунта @lisan_l1i2s3an, Сирийская арабская армия (САА) продвигается в районе Айн-Тармы. Армейцам Асада удалось оттеснить радикалов «Файлак Ар-Рахман», и взять под контроль стратегическую базу транспортных средств, где, по некоторым данным, производили «джихад-мобили».

В черте города Африн, расположенного в провинции Алеппо, как сообщает твиттер-аккаунт @hazemfrk123, на мине подорвался танк армии Турции. Погибли девять военных. Город перед уходом, не обращая внимания на оставшихся мирных жителей, заминировали радикалы Отрядов народной самообороны (YPG), входящих в альянс Демократических сил Сирии (SDF). В Африн, как передает твиттер-аккаунт @BarzanSadiq, прибыл глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удары по землям нефтяного поля «Аль-Мильх», расположенного в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает твиттер-аккаунт @asharqasouri. В части региона, контролируемого правительственными силами, как передает Al Masdar News, завершилось восстановление Гаянского газового поля, разрушенного во время оккупации «Исламским государством», (террористической организации, запрещенной в России).

В предместьях города Джиср Аш-Шугур, расположенного на западе провинции Идлиб правительственные силы обстреляли позиции «Тахрир Аш-Шам». Данные - Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). В районе поселения Абедин сирийская авиация атаковала огневые позиции «Джебхат Фатх Аш-Шам».

На севере провинции Хама не стихают бои между САА и радикалами. Артиллерия Асада открыла огонь по укреплениям боевиков в предместьях поселений Кафр Зета, Аз-Закят и Аз-Зиядия, по сведениям SOHR. Оппозиционные СМИ уверяют, что боевики атаковавшие блокпост САА у города Аль-Масасна убили одного из военных Асада. Эти сведения пока не получили подтверждения.