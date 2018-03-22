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19:46   22 Марта 2018
Россия
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Собянин откроет стену памяти Табакова на Московском культурном форуме

Собянин откроет стену памяти Табакова на Московском культурном форуме

Театр Олега Табакова будет участвовать в Московском культурном форуме, где представит стенд с фотографиями основателя театра.

О фотовыставке, посвященной основателю театра, сообщили в пресс-службе "Табакерки".

Мэр Москвы Сергей Собянин лично откроет стену памяти Олега Табакова, которая расскажет о творческом пути великого актера, режиссера и педагога. Фотовыставка будет освещать самые важные этапы его карьеры. Все присутствующие  смогут оставить запись в книге памяти и посмотреть фильм «Табаков русской сцены».

Во время проведения форума у стены памяти выступят ученики и коллеги Табакова, в числе которых Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Михаил Хомяков, Евдокия Германова, Виталий Егоров, Марина Брусникина. 

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #табаков #общество #весь мир
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