Собянин откроет стену памяти Табакова на Московском культурном форуме

Театр Олега Табакова будет участвовать в Московском культурном форуме, где представит стенд с фотографиями основателя театра.

О фотовыставке, посвященной основателю театра, сообщили в пресс-службе "Табакерки".

Мэр Москвы Сергей Собянин лично откроет стену памяти Олега Табакова, которая расскажет о творческом пути великого актера, режиссера и педагога. Фотовыставка будет освещать самые важные этапы его карьеры. Все присутствующие смогут оставить запись в книге памяти и посмотреть фильм «Табаков русской сцены».

Во время проведения форума у стены памяти выступят ученики и коллеги Табакова, в числе которых Авангард Леонтьев, Николай Чиндяйкин, Михаил Хомяков, Евдокия Германова, Виталий Егоров, Марина Брусникина.