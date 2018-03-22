Европарламент подтвердил отправку приглашения на слушания Цукербергу

Председатель Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что основателю социальной сети Facebook было выслано приглашение на слушания. Ответа пока не последовало.

По словам Таяни, приглашение было направлено два дня назад.

«С его стороны было бы ошибкой считать, что нет места для дискуссии с представителями европейских потребителей», — заявил председатель ЕП.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что компания Cambridge Analytica похитила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Фирма сотрудничала с лидером США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.