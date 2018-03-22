Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Россия имеет преимущества перед США в разработке лазерного оружия

Россия имеет преимущества перед США в разработке лазерного оружия

 Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко
Белый дом упрекнул КНР в нечестной игре

Белый дом упрекнул КНР в нечестной игре

 США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем

США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем
Россия имеет преимущества перед США в разработке лазерного оружия

Россия имеет преимущества перед США в разработке лазерного оружия

 Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил

Минобороны: В РФ разрабатывается оружие, о котором Путин еще не говорил
Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латышизацию испортит финансовый вопрос

 Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко

Порошенко поблагодарил СБ и Генпрокуратуру Украины за задержание Савченко
Белый дом упрекнул КНР в нечестной игре

Белый дом упрекнул КНР в нечестной игре

 США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем

США подписали меморандум торговых ограничений с Китаем
19:53   22 Марта 2018
Весь мир
48

Европарламент подтвердил отправку приглашения на слушания Цукербергу

Европарламент подтвердил отправку приглашения на слушания Цукербергу

Председатель Европарламента Антонио Таяни подтвердил, что основателю социальной сети Facebook было выслано приглашение на слушания. Ответа пока не последовало. 

По словам Таяни, приглашение было направлено два дня назад. 

«С его стороны было бы ошибкой считать, что нет места для дискуссии с представителями европейских потребителей»,  — заявил председатель ЕП.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что компания Cambridge Analytica похитила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Фирма сотрудничала с лидером США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании.

Автор: Виктория Разумовская
#европарламент #facebook #цукенберг
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Латышизацию испортит финансовый вопрос Ближнее зарубежье
Латышизацию испортит финансовый вопрос
Латвия запрещает русский язык, но учителей-носителей государственного языка в стране нет. И с такими зарплатами не скоро появятся.
19:22   22 Марта 2018
2963
Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы Россия

Парламентская полиция нравов. Чем занимается комиссия по этике Госдумы

18:57   22 Марта 2018
3377
Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся Весь мир

Россия и Судан подготовили военное соглашение, но этим не ограничатся

15:57   22 Марта 2018
99
Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня Россия

Полигон у Волоколамска рекультивируют до середины июня

14:11   22 Марта 2018
78
Новости smi2.ru
Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

Стадное чувство. Кто в ЕС последует примеру Лондона с высылкой российских дипломатов

 Эхо холодной войны

Эхо холодной войны

 Выборы президента 2018. Итоги

Выборы президента 2018. Итоги

 Forbes составил рейтинг самых надежных банков в России

Forbes составил рейтинг самых надежных банков в России