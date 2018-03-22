​​​​​​​Ребенок погиб под рухнувшим деревом в Новгородской области

В Боровичском районе Новгородской области во время спиливания деревьев произошел несчастный случай, в результате которого под рухнувшим деревом погибла семилетняя девочка.

Об этом в четверг на своем официальном сайте сообщает Следственное управление СК РФ по Новгородской области.

«Около 16:00 в Боровичский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о том, что при спиливании деревьев рядом со зданием администрации Травковского сельского поселения Боровичского района на девочку 2010 года рождения упало дерево», - говорится в сообщении.

Травмы, полученные девочкой при падении на нее дерева, оказались смертельными. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.