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19:48   22 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Ребенок погиб под рухнувшим деревом в Новгородской области

​​​​​​​Ребенок погиб под рухнувшим деревом в Новгородской области

В Боровичском районе Новгородской области во время спиливания деревьев произошел несчастный случай, в результате которого под рухнувшим деревом погибла семилетняя девочка.

Об этом в четверг на своем официальном сайте сообщает Следственное управление СК РФ по Новгородской области.

«Около 16:00 в Боровичский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новгородской области поступило сообщение о том, что при спиливании деревьев рядом со зданием администрации Травковского сельского поселения Боровичского района на девочку 2010 года рождения упало дерево», - говорится в сообщении.

Травмы, полученные девочкой при падении на нее дерева, оказались смертельными. В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Автор: Александр Люблинский
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