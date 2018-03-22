Истребители Су-27 Балтфлота провели учения над нейтральными водами

Представитель Балтийского флота Роман Мартов сообщил, что истребители Су-27 провели учения над нейтральными водами Балтики. На них они отработали тактику воздушного боя.

Мартов подчеркнул, что маршрут эскадрильи осуществлялся в рамках международных правил использования воздушного пространства. Он рассказал, что пилотами Су-27 был выполнен ряд различных боевых элементов и маневров. Также был отработан поиск, обнаружение и уничтожение авиации условного противника.