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19:15   22 Марта 2018
Политика
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Путин принял приглашение президента Судана — SUNA

Путин принял приглашение президента Судана — SUNA

По данным государственного информационного агентства Судана SUNA президент страны Омар аль-Башир пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Хартум. Агентство сообщает, что российский лидер принял приглашение.

Телефонный разговор президентов состоялся сегодня. Омар обсудил с главой российского государства вопросы развития двусторонних отношений, а также поздравил с переизбранием на четвертый срок. Он пригласил Путина посетить Судан. Российский лидер, по утверждению SUNA, принял приглашение.

Также агентство сообщило, что в ходе разговора Путин заявил о готовности перенести срок выплаты долгов Судана. Кроме того, он подтвердил намерение России увеличить инвестиции в сферы ТЭК и добычи полезных ископаемых, в том числе золота.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#путин #политика #судан #весь мир #аль-башир
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