Путин принял приглашение президента Судана — SUNA

По данным государственного информационного агентства Судана SUNA президент страны Омар аль-Башир пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Хартум. Агентство сообщает, что российский лидер принял приглашение.

Телефонный разговор президентов состоялся сегодня. Омар обсудил с главой российского государства вопросы развития двусторонних отношений, а также поздравил с переизбранием на четвертый срок. Он пригласил Путина посетить Судан. Российский лидер, по утверждению SUNA, принял приглашение.