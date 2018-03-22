Латышизацию испортит финансовый вопрос

Латвия запрещает русский язык, но учителей-носителей государственного языка в стране нет. И с такими зарплатами не скоро появятся.

Латвийский парламент (Сейм) 22 марта принял в третьем и окончательном чтении законопроект о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Раймондс Вейонис.

Инициативу поддержало большинство депутатов сейма. На общеобразовательную реформу законодатели отвели два года. Предполагается, что русскоязычные школьники 10-12 классов будут учиться исключительно на латышском с 1 сентября 2019 года. Для начальных и средних классов предусмотрены билингвальные модели. Так, для учеников 7-9 классов 80% материалов преподают на государственном языке.

Организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман уверен, что русскоязычным школьникам предстоит столкнуться с «огромной проблемой».

«Закон полностью ликвидирует русское школьное образование. Фактически русскому населению выдвинут ультиматум – либо ассимилируйтесь, либо убирайтесь. Третьего не дано. На мой взгляд, это совершенно нацисткий закон», - говорит активист.

По словам Линдермана, власти Латвии столкнутся с уличными протестами. Их масштабы собеседник агентства оценивать не взялся, но отметил, что ранее митинги в защиту прав русских собирали от трех до пяти тысяч человек. В 2016 году население Латвии составляло 1,96 миллиона человек.

«Реализация закона начнется в следующем учебном году. Тогда возможен больший подъем людей. Когда принимают закон, люди, как правило, этого еще не ощущают на своей шкуре. Потом сопротивление развивается и крепнет. Либо мы сможем дать понять власти, что они получат большие проблемы, либо власти дожмут русское образование, а вместе с ним и русское сообщество в Латвии. Русский язык родной для 37% населения страны. Это самый тяжелый удар за последние годы», - сетует Линдерман.

Депутат латвийского сейма от социал-демократической партии «Согласие» Иван Клементьев полагает, что уличная активность решение законодателей не изменит.

«Будет шоу, но результата не будет», - уверен парламентарий.

С реализацией законопроекта возникнут трудности, полагает собеседник «ПС». Стране не хватает педагогов, которые могут преподавать на латышском языке. Половина школьных педагогов – люди пенсионного возраста, многие из которых латышским на достойном уровне не владеют.

«Доходчиво объяснять ребенку точные науки на латышском языке тяжело. 30 процентов информации теряется. Когда мы сказали главе Минобрнауки Карлису Шадурскису, что родители сидят с детьми до часу ночи и делают домашнее задание, тот ответил, что впервые слышит, что родителям задают задание на дом», - говорит депутат.

Латвийскую молодежь зарплата педагога не привлекает, объясняет парламентарий. Школьный учитель в прибалтийской стране получает за вычетом всех налогов около 500 евро (Около 35 тысяч рублей)