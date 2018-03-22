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19:13   22 Марта 2018
Весь мир
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США снабжают оружием боевиков Рабочей Партии Курдистана — источник

США снабжают оружием боевиков Рабочей Партии Курдистана — источник

Турецкие войска обнаружили склады американского оружия во время контртеррористической операции против боевиков из Рабочей Партии Курдистана в своей стране.

США передали  курдским Демократическим силам Сирии (SDF — прим.ред.) оружие в рамках тесного сотрудничества с боевиками в Сирии. Турция уже выражала обеспокоенность по поводу сотрудничества между SDF и Рабочей партией Курдистана (РПК — прим.ред.), которая считается террористической организацией и запрещена на территории Турции, ЕС и США.

Войска турецкой армии в среду, 21 марта, сообщили на своей официальной странице в Twitter о том, что ими были обнаружены и захвачены два склада американского оружия во время проведения контртеррористической операции против РПК в юго-восточном направлении страны. 

США снабжают оружием боевиков Рабочей Партии Курдистана — источник

По словам турецких военных, США снабдили оружием своих сирийских союзников SDF, которые затем передали боеприпасы и оружие курдам РПК в Турцию. РПК использует боеприпасы и оружие против вооруженных сил Турции.

Ранее представители турецкой армии заявляли, что PПK  владеет передовыми вооружением, которое им поставляет США.

США снабжают оружием боевиков Рабочей Партии Курдистана — источник

Помимо проведения последней контртеррористической кампании против РПК, воздушные силы Турции регулярно проводят зачистку в северном Ираке, ориентируясь на военные объекты и укрытия курдов.

В начале 2017 года Турция провела операцию «Оливковая ветвь», целью которой было вытеснить SDF из северной части Сирии. По окончании операции Турция достигла значительных результатов по расширению подконтрольных территорий в данном районе.

В кровопролитной войне против курдов Турция сражается уже давно, большая часть боевых действий сосредотачивается на юго-востоке страны, где располагаются курдские базы.

Автор: Екатерина Розина
#сша #курды #политика #оружие #рпк #зачистка #весь мир #sdf
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