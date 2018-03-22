США снабжают оружием боевиков Рабочей Партии Курдистана — источник

Турецкие войска обнаружили склады американского оружия во время контртеррористической операции против боевиков из Рабочей Партии Курдистана в своей стране.

США передали курдским Демократическим силам Сирии (SDF — прим.ред.) оружие в рамках тесного сотрудничества с боевиками в Сирии. Турция уже выражала обеспокоенность по поводу сотрудничества между SDF и Рабочей партией Курдистана (РПК — прим.ред.), которая считается террористической организацией и запрещена на территории Турции, ЕС и США.

Войска турецкой армии в среду, 21 марта, сообщили на своей официальной странице в Twitter о том, что ими были обнаружены и захвачены два склада американского оружия во время проведения контртеррористической операции против РПК в юго-восточном направлении страны.

По словам турецких военных, США снабдили оружием своих сирийских союзников SDF, которые затем передали боеприпасы и оружие курдам РПК в Турцию. РПК использует боеприпасы и оружие против вооруженных сил Турции.

Ранее представители турецкой армии заявляли, что PПK владеет передовыми вооружением, которое им поставляет США.

Помимо проведения последней контртеррористической кампании против РПК, воздушные силы Турции регулярно проводят зачистку в северном Ираке, ориентируясь на военные объекты и укрытия курдов.

В начале 2017 года Турция провела операцию «Оливковая ветвь», целью которой было вытеснить SDF из северной части Сирии. По окончании операции Турция достигла значительных результатов по расширению подконтрольных территорий в данном районе.

В кровопролитной войне против курдов Турция сражается уже давно, большая часть боевых действий сосредотачивается на юго-востоке страны, где располагаются курдские базы.