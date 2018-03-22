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19:26   22 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Литовские власти намерены выслать из страны российских дипломатов

​​​​​​​Литовские власти намерены выслать из страны российских дипломатов

Власти Литвы рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в связи с произошедшим в британском Солсбери отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ответственность за которое Великобритания бездоказательно возлагает на Россию.

Об этом в четверг во время выступления в Брюсселе заявила президент Латвии Даля Грибаускайте.

В частности, латвийский лидер заявила, что ищет возможность последовать призыву Лондона и выслать российских дипломатов так же, как это ранее сделали британские власти.

«Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, а также расширение национального списка Магнитского», - сказала Грибаускайте в Брюсселе.

Также президент Литвы заявила, что решение по российским дипломатам в Литве будет принято в самом скором времени, подчеркнув, что борьба с «разведывательной сетью», в которую якобы входят российские дипломаты, является общей задачей.

Напомним: ранее из Великобритании в связи с «делом Скрипаля» были высланы 23 российских дипломата. Российская сторона ответила встречными аналогичными мерами, заявив при этом, что готова сотрудничать в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери, если Лондон будет придерживаться необходимых процедур.

Автор: Александр Люблинский
#великобритания #политика #литва #весь мир #грибаускайте #дело скрипаля #высылка российских дипломатов #власти литвы
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